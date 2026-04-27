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Appartements à vendre en Lyakhavichy District, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Liakhavitchy, Bélarus
Appartement 1 chambre
Liakhavitchy, Bélarus
Nombre de pièces 1
Surface 40 m²
Sol 2/4
A vendre un confortable, très chaleureux, appartement d'une pièce avec une grande cuisine - …
$23,000
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Caractéristiques des propriétés en Lyakhavichy District, Bélarus

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