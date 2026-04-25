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Chalets à vendre en Lukomlski sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Chalet dans Lukomlski sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Lukomlski sielski Saviet, Bélarus
Surface 406 m²
A vendre est un excellent chalet sur la rive du lac à Abuzerye, à 12 km de la ville de Novol…
$195,000
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Caractéristiques des propriétés en Lukomlski sielski Saviet, Bélarus

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