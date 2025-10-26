Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Lyubcha
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Lyubcha, Bélarus

2 propriétés total trouvé
Maison dans Lyubcha, Bélarus
Maison
Lyubcha, Bélarus
Surface 80 m²
$24,000
Chalet dans Lyubcha, Bélarus
Chalet
Lyubcha, Bélarus
Surface 112 m²
A vendre maison d'habitation gp.Lubcha, rue. Naberezhnaya, e. 28. Superficie totale de 112 m…
$99,900
