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Maisons Piscine à vendre en Liebiedzieuski sielski Saviet, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Maison dans Liebiedzieuski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Liebiedzieuski sielski Saviet, Bélarus
Surface 66 m²
Bonne maison en bois près de la rivière ❤️Maison en bois de 66 m2 avec rallonge en brique, t…
$19,517
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Caractéristiques des propriétés en Liebiedzieuski sielski Saviet, Bélarus

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