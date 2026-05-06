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Restaurants à vendre en Lida, Bélarus

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Restaurant 246 m² dans Lida, Bélarus
Restaurant 246 m²
Lida, Bélarus
Nombre de pièces 20
Surface 246 m²
Nombre d'étages 2
Dans le centre même de la ville, dans le parc de la culture et des loisirs il y a un complex…
$220,000
T.V.A.
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