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Bâtiments de fabrication en Lida, Bélarus

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propriété commerciale
10
des bureaux
3
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Fabrication 315 m² dans Lida, Bélarus
Fabrication 315 m²
Lida, Bélarus
Nombre de pièces 5
Surface 315 m²
Sol 1/1
A vendre garage pour camions dans la ville de Lida (la région de la vieille ville du Sud) Av…
$125,563
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Fabrication 1 200 m² dans Lida, Bélarus
Fabrication 1 200 m²
Lida, Bélarus
Surface 1 200 m²
Une usine de travail du bois est vendue. Production entièrement équipée avec équipement, ate…
$350,000
T.V.A.
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