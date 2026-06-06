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Chalets Piscine à vendre en Lida District, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Chalet dans Lida, Bélarus
Chalet
Lida, Bélarus
Surface 214 m²
Nous vous présentons un chalet exclusif d'élite situé dans l'un des quartiers les plus prest…
$262,432
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Caractéristiques des propriétés en Lida District, Bélarus

avec Garage
avec Jardin
Bon marché
Luxe
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