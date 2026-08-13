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Maisons avec garage à vendre en Liatcanski sielski Saviet, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Maison dans Liatcanski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Liatcanski sielski Saviet, Bélarus
Surface 55 m²
A vendre une maison moderne avec des réparations de qualité, avec toutes les communications …
$82,463
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Caractéristiques des propriétés en Liatcanski sielski Saviet, Bélarus

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