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Entrepôts à vendre en Liadski sielski Saviet, Bélarus

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Entrepôt 109 m² dans Liadski sielski Saviet, Bélarus
Entrepôt 109 m²
Liadski sielski Saviet, Bélarus
Surface 109 m²
Un bâtiment indépendant de 108,8 m2 est à vendre sur un terrain de 22 acres. D. Rivers, Lyad…
$14,500
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