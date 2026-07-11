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Maisons Piscine à vendre en Lasanski sielski Saviet, Bélarus

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chalets
3
1 propriété total trouvé
Chalet dans Lasanski sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Lasanski sielski Saviet, Bélarus
Surface 326 m²
VIP-estate de niveau Kuty3, murs - bloc, année de construction 2014, zone intérieure du bâti…
$435,000
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Caractéristiques des propriétés en Lasanski sielski Saviet, Bélarus

avec Jardin
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