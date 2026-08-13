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Bureaux à vendre en Lapicki sielski Saviet, Bélarus

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propriété commerciale
3
1 propriété total trouvé
Bureau 3 410 m² dans Lapicy, Bélarus
Bureau 3 410 m²
Lapicy, Bélarus
Nombre de pièces 30
Surface 3 410 m²
Sol 1/3
Offre d'investissement ! Un bâtiment multifonctionnel avec un potentiel d'investissement éle…
$881,954
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