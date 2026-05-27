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Maisons avec terrasse à vendre en Lahoïsk, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Chalet 4 chambres dans Lahoïsk, Bélarus
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Chalet 4 chambres
Lahoïsk, Bélarus
Nombre de pièces 15
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 239 m²
Nombre d'étages 2
A vendre maison élégante et de haute qualité de 239 m2 à seulement 30 km de Minsk. Construit…
$275,000
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