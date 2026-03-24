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Maisons à vendre en Kuraniecki sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Maison dans Kuraniec, Bélarus
Maison
Kuraniec, Bélarus
Surface 52 m²
Maison en bois de 52 m2, 25 acres, four neuf, puits ❤️Maison en bois simple (52,1 m2) avec d…
$9,500
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Caractéristiques des propriétés en Kuraniecki sielski Saviet, Bélarus

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