Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Kryvasielski sielski Saviet
  4. Résidentiel
  5. Jardin

Propriétées résidentielles avec jardin à vendre en Kryvasielski sielski Saviet, Bélarus

;
maisons
7
1 propriété total trouvé
dans Kryvoje Sialo, Bélarus
Kryvoje Sialo, Bélarus
Surface 56 m²
Confortable moitié d'un immeuble résidentiel dans un endroit pittoresque près du réservoir d…
$15,200
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Langues
English, Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Kryvasielski sielski Saviet, Bélarus

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller