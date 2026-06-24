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Bâtiments de fabrication en Krychaw District, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Fabrication 4 619 m² dans Krytchaw, Bélarus
Fabrication 4 619 m²
Krytchaw, Bélarus
Surface 4 619 m²
Sol 1/3
Bâtiment de production séparé d'une superficie totale de 4 618,6 m2 pour la production à gra…
$597,118
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