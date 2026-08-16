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Maisons avec garage à vendre en Krupski sielski Saviet, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Maison dans Krupski, Bélarus
Maison
Krupski, Bélarus
Surface 64 m²
Maison confortable sur la ligne de chemin de fer près de Krupki, près de la forêt et du lac.…
$12,515
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Caractéristiques des propriétés en Krupski sielski Saviet, Bélarus

avec Jardin
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