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Magasins à vendre en Krupski sielski Saviet, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Boutique 82 m² dans Krupski, Bélarus
Boutique 82 m²
Krupski, Bélarus
Nombre de pièces 2
Surface 82 m²
Sol 1/1
Vente/location Le bâtiment est spécialisé dans la vente au détail. La superficie totale est …
$14,500
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