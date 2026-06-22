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Maisons avec terrasse à vendre en Krupki District, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Maison 7 chambres dans Akciabrski sielski Saviet, Bélarus
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Maison 7 chambres
Akciabrski sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 10
Chambres 7
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
Nombre d'étages 2
Sur la rive du lac protégé, avec un accès direct à l'eau, un objet rare est offert:Deux nouv…
$265,000
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Caractéristiques des propriétés en Krupki District, Bélarus

avec Garage
avec Vue du lac
Bon marché
Luxe
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