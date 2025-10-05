Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Entreprise à vendre en Krupki District, Bélarus

Entreprise établie 700 m² dans Kroupki, Bélarus
Entreprise établie 700 m²
Kroupki, Bélarus
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 700 m²
Nombre d'étages 2
$119,000
