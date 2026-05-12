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Entrepôts à vendre en Krupicki sielski Saviet, Bélarus

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Entrepôt 1 343 m² dans Piacieuscyna, Bélarus
Entrepôt 1 343 m²
Piacieuscyna, Bélarus
Surface 1 343 m²
Un complexe de production à Pyatevshchyna, district de Minsk, qui est situé sur un terrain p…
$288,000
T.V.A.
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