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Bâtiments de fabrication en Krupicki sielski Saviet, Bélarus

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propriété commerciale
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Fabrication 1 343 m² dans Piacieuscyna, Bélarus
Fabrication 1 343 m²
Piacieuscyna, Bélarus
Surface 1 343 m²
Un complexe de production à Pyatevshchyna, district de Minsk, qui est situé sur un terrain p…
$288,000
T.V.A.
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