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Appartements à vendre en Krasnasielski sielski Saviet, Bélarus

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Appartement 3 chambres dans Krasnasielski, Bélarus
Appartement 3 chambres
Krasnasielski, Bélarus
Nombre de pièces 3
Surface 63 m²
Sol 5/5
Appartement 3 pièces dans le village urbain de Krasnoselsky Volkovysk quartier de Grodno rég…
$22,042
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Appartement 3 chambres dans Krasnasielski, Bélarus
Appartement 3 chambres
Krasnasielski, Bélarus
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 63 m²
Sol 5/5
Appartement 3 pièces dans le village urbain de Krasnoselsky Volkovysk quartier de Grodno rég…
$22,042
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Caractéristiques des propriétés en Krasnasielski sielski Saviet, Bélarus

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