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Restaurants à vendre en Kobryn, Bélarus

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Restaurant 398 m² dans Kobryn, Bélarus
Restaurant 398 m²
Kobryn, Bélarus
Surface 398 m²
Sol 1/2
Le bâtiment d'un café pour enfants avec un magasin dans la propriété dans la ville de Kobryn…
$270,000
T.V.A.
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