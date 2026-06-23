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Bâtiments de fabrication en Kisieliaviecki sielski Saviet, Bélarus

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Fabrication 1 355 m² dans Barysava, Bélarus
Fabrication 1 355 m²
Barysava, Bélarus
Surface 1 355 m²
Sol 1/1
La construction du service de voiture (à usage - bâtiment spécialisé pour la réparation et l…
$263,516
T.V.A.
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