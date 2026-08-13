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Bâtiments de fabrication en Kazlovicki sielski Saviet, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Fabrication 240 m² dans Jacava, Bélarus
Fabrication 240 m²
Jacava, Bélarus
Surface 240 m²
Sol 1/1
Une entreprise prête à l'emploi (STO) est vendue à Yachevo, district de Slutsk. L'installati…
$118,725
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