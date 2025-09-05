Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Demeures à vendre en Karelichy District, Bélarus

Manoir 6 chambres dans Mir, Bélarus
Manoir 6 chambres
Mir, Bélarus
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 2
Surface 309 m²
Nombre d'étages 2
Nouveau chalet, 2 étages avec un toit plat exploité surplombant le château Mir, l'intérieur …
$600,000
Caractéristiques des propriétés en Karelichy District, Bélarus

