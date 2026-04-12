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Entrepôts à vendre en Kamianiets, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Entrepôt 429 m² dans Kamianiets, Bélarus
Entrepôt 429 m²
Kamianiets, Bélarus
Nombre de pièces 5
Surface 429 m²
Sol 1/1
A vendre bâtiment (garages) à Kamenets 1984 p.p., la superficie du bâtiment-429,4 m2, pannea…
$25,000
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