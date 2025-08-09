Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons avec garage à vendre en Kamianiucki sielski Saviet, Bélarus

Aucune propriété n'a été trouvée dans cette région. Soyez le premier à ajouter votre propriété sur notre plateforme
Biens similaires aux alentours

Vous pouvez consulter les propriétés à vendre dans d'autres sections de notre portail
Maison de ville dans Minsk, Bélarus
Maison de ville
Minsk, Bélarus
Surface 346 m²
Une excellente option pour une grande famille conviviale est un appartement dans une maison …
$350,000
Appartement 1 chambre dans Minsk, Bélarus
Appartement 1 chambre
Minsk, Bélarus
Nombre de pièces 1
Surface 33 m²
Sol 3/5
Vous pouvez l'acheter à crédit ! Appartement lumineux avec un look chic dans une maison chal…
$60,000
Appartement 3 chambres dans Minsk, Bélarus
Appartement 3 chambres
Minsk, Bélarus
Nombre de pièces 3
Surface 67 m²
Sol 5/12
Appartement très lumineux et chaleureux dans une zone écologique et paysagée de la ville. En…
$106,100
TekceTekce
Maison dans Sapotskin, Bélarus
Maison
Sapotskin, Bélarus
Surface 92 m²
Un terrain avec une maison inachevée à Sopotskin, district de Grodno.Informations générales …
$20,900
Appartement 2 chambres dans Minsk, Bélarus
Appartement 2 chambres
Minsk, Bélarus
Nombre de pièces 2
Surface 53 m²
Sol 6/9
Meilleure offre dans son segment.Appartement de deux chambres à vendre dans un bel emplaceme…
$88,000
Maison dans Svabski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Svabski sielski Saviet, Bélarus
Surface 26 m²
Maison moderne dans le village de Krokva - votre coin de paix et de confort! ❤️ Imaginez viv…
$27,000
Appartement 2 chambres dans Minsk, Bélarus
Appartement 2 chambres
Minsk, Bélarus
Nombre de pièces 2
Surface 51 m²
Sol 5/9
Une bonne option d'un appartement de 2 pièces à disposition tchèque. Cuisine intégrée, 2 pla…
$85,000
Appartement 1 chambre dans Minsk, Bélarus
Appartement 1 chambre
Minsk, Bélarus
Nombre de pièces 1
Surface 43 m²
Sol 8/18
Appartement d'une chambre à vendreN. Orda, 55 ans.La superficie de l'appartement sur le NSS …
$85,000
Appartement 4 chambres dans Hrodna, Bélarus
Appartement 4 chambres
Hrodna, Bélarus
Nombre de pièces 4
Surface 91 m²
Sol 2/10
En vente est un appartement spacieux de 4 pièces avec une excellente rénovation Yanka Kupala…
$77,000
Chalet dans Vileïka, Bélarus
Chalet
Vileïka, Bélarus
Surface 231 m²
Gîte de luxe dans la pittoresque Vileika - votre maison parfaite par la nature! ❤️ Vous rech…
$119,900
Maison dans Zabalocki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Zabalocki sielski Saviet, Bélarus
Surface 56 m²
A vendre maison de protection avec revêtement en brique dans un jardin développé partenariat…
$10,500
Appartement 3 chambres dans Brest, Bélarus
Appartement 3 chambres
Brest, Bélarus
Nombre de pièces 3
Surface 77 m²
Sol 1/7
Appartement de 3 chambres, Brest, Heroes of Defense of the Brest Fortress, 2018, 1 / 7 panne…
$83,900
