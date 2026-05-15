Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Kamianiucki sielski Saviet
  4. Résidentiel
  5. Jardin

Propriétées résidentielles avec jardin à vendre en Kamianiucki sielski Saviet, Bélarus

;
maisons
6
1 propriété total trouvé
dans Kamieniuki, Bélarus
Kamieniuki, Bélarus
Surface 135 m²
Lot 8917. Partie de la maison dans la forêt de Belovezhskaya.Demander des informations plus …
$58,000
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Kamianiucki sielski Saviet, Bélarus

avec Garage
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller