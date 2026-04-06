Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Kalodziscanski sielski Saviet
  4. Location longue durée
  5. Boutique

Loyer mensuel de magasins en Kalodziscanski sielski Saviet, Bélarus

Boutique Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Boutique 134 m² dans Juchnauka, Bélarus
Boutique 134 m²
Juchnauka, Bélarus
Nombre de pièces 1
Surface 134 m²
Sol 2/2
Un nouveau local commercial de 134 m2 est loué à Yukhnovka sur le grenier. - Oui. Le premier…
$950
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Langues
English, Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller