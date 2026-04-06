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Appartements près du club de golf à vendre en Kalodziscanski sielski Saviet, Bélarus

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Appartement 1 chambre dans Kalodziscanski sielski Saviet, Bélarus
Appartement 1 chambre
Kalodziscanski sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 41 m²
Sol 3/7
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$89,414
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Caractéristiques des propriétés en Kalodziscanski sielski Saviet, Bélarus

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