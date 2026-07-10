Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Kalinkavitchy
  4. Résidentiel
  5. Chalet
  6. Garage

Chalets avec garage à vendre en Kalinkavitchy, Bélarus

;
1 propriété total trouvé
Chalet dans Kalinkavitchy, Bélarus
Chalet
Kalinkavitchy, Bélarus
Surface 202 m²
En vente un confortable chalet de 2 étages avec son propre territoire et garage. Sur un terr…
$136,557
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller