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Chalets avec jardin à vendre en Raïon de Kalinkavitchy, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Chalet dans Kalinkavitchy, Bélarus
Chalet
Kalinkavitchy, Bélarus
Surface 202 m²
En vente un confortable chalet de 2 étages avec son propre territoire et garage. Sur un terr…
$136,557
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Caractéristiques des propriétés en Raïon de Kalinkavitchy, Bélarus

avec Garage
Bon marché
Luxe
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