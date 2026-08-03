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Bâtiments de fabrication en Jzufouski sielski Saviet, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Fabrication 325 m² dans Jzufouski sielski Saviet, Bélarus
Fabrication 325 m²
Jzufouski sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 5
Surface 325 m²
Nombre d'étages 2
Les locaux pour la production d'outils de travail du bois sont à vendre.Tous les détails par…
$96,000
T.V.A.
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