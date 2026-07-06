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Propriétées résidentielles avec jardin à vendre en Januskavicki sielski Saviet, Bélarus

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maisons
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4 propriétés total trouvé
Maison dans Januskavicki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Januskavicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 98 m²
A vendre une maison de campagne confortable avec un terrain dans le village "Charovnitsa" Lo…
$14,974
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Maison dans Januskavicki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Januskavicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 62 m²
Je vendrai une maison en Suisse Biélorusse, district de Logoysky, D. Slizhino. Des endroits …
$30,280
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Maison dans Januskavicki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Januskavicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 88 m²
Cuisine intégrée avec équipement importé. Cuisinière électrique. Des fenêtres en verre. Dans…
$82,500
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
dans Januskavicki sielski Saviet, Bélarus
Januskavicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 120 m²
Maison confortable dans le pittoresque Logoischyna 35 minutes en voiture de MinskLe village …
$67,993
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Caractéristiques des propriétés en Januskavicki sielski Saviet, Bélarus

avec Piscine
Bon marché
Luxe
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