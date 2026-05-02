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Appartements à vendre en Jahlievicki sielski Saviet, Bélarus

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Appartement 2 chambres dans Liubiscycy, Bélarus
Appartement 2 chambres
Liubiscycy, Bélarus
Nombre de pièces 2
Surface 44 m²
Sol 2/2
Votre attention est un appartement 2 pièces soigné et confortable dans le centre de l'ag. Le…
$11,500
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Caractéristiques des propriétés en Jahlievicki sielski Saviet, Bélarus

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