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Appartements à vendre en Indurski sielski Saviet, Bélarus

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Appartement 2 chambres dans Indura, Bélarus
Appartement 2 chambres
Indura, Bélarus
Nombre de pièces 2
Surface 52 m²
Sol 2/2
Appartement de deux chambres à vendre dans un appartement de 8 appartements, maison en briqu…
$35,475
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Caractéristiques des propriétés en Indurski sielski Saviet, Bélarus

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