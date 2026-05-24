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Maisons à vendre en Hudahajski sielski Saviet, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Maison dans Hudahajski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Hudahajski sielski Saviet, Bélarus
Surface 48 m²
Une maison neuve confortable à vendre.Région de Grodno, district Ostrovetsky, Gudogaysky s/s…
$25,627
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Caractéristiques des propriétés en Hudahajski sielski Saviet, Bélarus

avec Jardin
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