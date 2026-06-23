Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Homiel
  4. Résidentiel
  5. Garage

Propriétées résidentielles avec garage à vendre en Homiel, Bélarus

;
appartements
58
maisons
29
5 propriétés total trouvé
Maison dans Homiel, Bélarus
Maison
Homiel, Bélarus
Surface 59 m²
En vente maison en bois rond d'un étage d'une superficie totale de 69,1 mètres carrés dans l…
$49,190
Laisser une demande
Maison dans Homiel, Bélarus
Maison
Homiel, Bélarus
Surface 246 m²
Maison et garages à vendre à GomelAdresse: région de Gomel, Gomel, Polesskaya str., 57ASuper…
$220,000
Laisser une demande
Maison dans Homiel, Bélarus
Maison
Homiel, Bélarus
Surface 88 m²
Numéro de contrat avec l'agence 36/1 à partir de 2026-03-30
$35,494
Laisser une demande
Value OneValue One
Maison dans Homiel, Bélarus
Maison
Homiel, Bélarus
Surface 285 m²
Grande maison de 2 étages à Gomel.Si vous cherchez un appartement confortable et spacieux pr…
$111,609
Laisser une demande
dans Homiel, Bélarus
Homiel, Bélarus
Surface 49 m²
En vente 43/100 parts de maisons en bois d'un étage dans le centre de Gomel, rue Tsiolkovsky…
$39,510
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Homiel, Bélarus

avec Jardin
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller