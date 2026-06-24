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Propriétées résidentielles avec garage à vendre en Voblast de Homiel, Bélarus

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Homiel
87
Mazyr
12
Retchitsa
6
Prybytkauski sielski Saviet
7
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10 propriétés total trouvé
Maison dans Homiel, Bélarus
Maison
Homiel, Bélarus
Surface 59 m²
En vente maison en bois rond d'un étage d'une superficie totale de 69,1 mètres carrés dans l…
$49,000
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Maison dans Hrabauski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Hrabauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 76 m²
A vendre une maison de jardin confortable avec un grenier et une baignoire dans le quartier …
$8,929
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dans Homiel, Bélarus
Homiel, Bélarus
Surface 49 m²
En vente 43/100 parts de maisons en bois d'un étage dans le centre de Gomel, rue Tsiolkovsky…
$39,357
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Maison dans Homiel, Bélarus
Maison
Homiel, Bélarus
Surface 246 m²
Maison et garages à vendre à GomelAdresse: région de Gomel, Gomel, Polesskaya str., 57ASuper…
$220,000
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Maison dans Dobrouch, Bélarus
Maison
Dobrouch, Bélarus
Surface 84 m²
A vendre une maison confortable avec un terrain dans la ville de Dobrush sur la rue Krylova.…
$15,161
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Maison dans Homiel, Bélarus
Maison
Homiel, Bélarus
Surface 88 m²
Numéro de contrat avec l'agence 36/1 à partir de 2026-03-30
$35,357
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TekceTekce
Maison dans Pieramoha, Bélarus
Maison
Pieramoha, Bélarus
Surface 204 m²
A vendre une bonne maison spacieuse et confortable dans les environs immédiats de Gomel avec…
$242,571
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Maison dans Homiel, Bélarus
Maison
Homiel, Bélarus
Surface 285 m²
Grande maison de 2 étages à Gomel.Si vous cherchez un appartement confortable et spacieux pr…
$111,179
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Maison dans Cahielnia, Bélarus
Maison
Cahielnia, Bélarus
Surface 154 m²
Maison à vendre à Tsagelnya, à 5 km de M. Kristal en direction de Chernihiv. Il est possible…
$35,000
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Chalet dans Rahachow, Bélarus
Chalet
Rahachow, Bélarus
Surface 257 m²
Gîte exclusif au cœur de la ville ! Votre oasis personnelle cinq étoiles dans le centre-vill…
$253,000
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Types de propriétés en Voblast de Homiel

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maisons

Caractéristiques des propriétés en Voblast de Homiel, Bélarus

avec Jardin
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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