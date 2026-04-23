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Villas à vendre en Homyel District, Bélarus

1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Markavicy, Bélarus
Villa 3 chambres
Markavicy, Bélarus
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 187 m²
Nombre d'étages 3
Villa à Markovici Maison de trois étages dans la banlieue de Budva avec vue panoramique sur…
$447,122
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Caractéristiques des propriétés en Homyel District, Bélarus

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