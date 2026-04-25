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Bâtiments de fabrication en Haranski sielski Saviet, Bélarus

propriété commerciale
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Fabrication 1 262 m² dans Navasielle, Bélarus
Fabrication 1 262 m²
Navasielle, Bélarus
Surface 1 262 m²
$1,38M
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Fabrication 1 262 m² dans Navasielle, Bélarus
Fabrication 1 262 m²
Navasielle, Bélarus
Nombre de pièces 15
Surface 1 262 m²
Sol 1/1
La production de bois moderne avec un terrain de 1,3 hectares est vendueQuartier de Minsk, N…
$1,38M
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