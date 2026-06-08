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Maisons avec garage à vendre en Haradzishcha, Bélarus

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Chalet dans Haradzishcha, Bélarus
Chalet
Haradzishcha, Bélarus
Surface 326 m²
Un projet unique d'une maison à 5 km de la Ring Road de Moscou est à vendre dans le village …
$328,924
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Maison dans Haradzishcha, Bélarus
Maison
Haradzishcha, Bélarus
Surface 80 m²
Immeuble résidentiel compact d'un étage avec toutes les communications construites en 2000! …
$58,358
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