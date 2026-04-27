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Propriétées résidentielles à vendre en Haradzishcha, Bélarus

6 propriétés total trouvé
Maison dans Haradzishcha, Bélarus
Maison
Haradzishcha, Bélarus
Surface 119 m²
Je vendrai la maison dans un endroit prestigieux dans le sanatorium et la zone de villégiatu…
$127,500
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Maison dans Haradzishcha, Bélarus
Maison
Haradzishcha, Bélarus
Surface 80 m²
Immeuble résidentiel compact d'un étage avec toutes les communications construites en 2000! …
$57,000
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Maison dans Haradzishcha, Bélarus
Maison
Haradzishcha, Bélarus
Surface 122 m²
Vente de la maison P. Gorodishche, rue. Maison confortable et soignée dans un endroit calme,…
$127,500
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Alanya HomeAlanya Home
Maison dans Haradzishcha, Bélarus
Maison
Haradzishcha, Bélarus
Surface 485 m²
Un complexe de chalet unique situé à D est à vendre. L'établissement est à seulement 5 km de…
$990,000
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Chalet 10 chambres dans Haradzishcha, Bélarus
Chalet 10 chambres
Haradzishcha, Bélarus
Chambres 10
Surface 485 m²
Nombre d'étages 2
Maison individuelle confortable à SlutskAdresse: Branovichskaya str., Slutsk, région de Mins…
$990,000
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Chalet dans Haradzishcha, Bélarus
Chalet
Haradzishcha, Bélarus
Surface 326 m²
Un projet unique d'une maison à 5 km de la Ring Road de Moscou est à vendre dans le village …
$340,000
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Kolasin ValleysKolasin Valleys
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