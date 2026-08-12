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Maisons à vendre en Khalopenichy, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Maison 2 chambres dans Khalopenichy, Bélarus
Maison 2 chambres
Khalopenichy, Bélarus
Nombre de pièces 2
Surface 54 m²
Nombre d'étages 1
Terrain d'investissement dans le village urbain de Holopenichy près du lac Selyava (Deyanovs…
$7,000
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