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Bâtiments de fabrication en Hajnienski sielski Saviet, Bélarus

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propriété commerciale
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Fabrication 333 m² dans Lahaza, Bélarus
Fabrication 333 m²
Lahaza, Bélarus
Surface 333 m²
Sol 1/1
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$118,300
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