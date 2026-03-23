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Appartements à vendre en Hacukouski sielski Saviet, Bélarus

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Appartement 3 chambres dans Viezy, Bélarus
Appartement 3 chambres
Viezy, Bélarus
Nombre de pièces 3
Surface 69 m²
Sol 1/2
Spacieux appartement avec un terrain et garage à Vezha ❤️ Appartement 69 m2 au 1er étage d'u…
$24,500
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