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Appartements à vendre en Hlusanski sielski Saviet, Bélarus

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Appartement 2 chambres dans Hlusa, Bélarus
Appartement 2 chambres
Hlusa, Bélarus
Nombre de pièces 2
Surface 51 m²
Sol 2/2
Numéro de contrat avec l'agence 54/8 de 2026-04-24
$14,500
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Caractéristiques des propriétés en Hlusanski sielski Saviet, Bélarus

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