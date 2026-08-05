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Loyer mensuel de Maisons en Fanipalski sielski Saviet, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Fanipalski sielski Saviet, Bélarus
Maison 4 chambres
Fanipalski sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 4
Surface 230 m²
Nombre d'étages 2
Loué à un chalet en direction de Brest, à seulement 24 km de la Ring Road de Moscou à Buda, …
$1,200
par mois
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