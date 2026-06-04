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Bâtiments de fabrication en Fanipalski sielski Saviet, Bélarus

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Fabrication 1 432 m² dans Fanipalski sielski Saviet, Bélarus
Fabrication 1 432 m²
Fanipalski sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 4
Surface 1 432 m²
Sol 1/1
Nous portons à votre attention un tout nouveau complexe d'entrepôt de classe "A", situé à l'…
$1,22M
T.V.A.
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